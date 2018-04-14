СГК планирует вложить десятки млрд рублей в модернизацию энергосистемы Красноярска

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. «Сибирская генерирующая компания» готова вложить десятки млрд рублей в развитие энергетической системы Красноярска. Как заявил на Красноярском экономическом форуме генеральный директор компании Михаил Кузнецов , программа модернизации предусматривает увеличение мощностей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 и повышение экологичности производства тепла.

"У нас выработана комплексная программа, включающая десятки млрд (рублей) инвестиций в Красноярск, которая позволит одним ударом решить ряд проблем", — заявил Кузнецов, добавив, что программа снизит влияние предприятия на экологию города и обеспечит новые жилые кварталы теплом и электричеством.

Комплексное решение

В рамках программы компания планирует установить на ТЭЦ-1 турбину мощностью 110 Мвт и реконструировать четыре котла для увеличения их эффективности. На ТЭЦ-3 «СГК» рассматривает возможность установки второго энергоблока мощностью 185 Мвт и 270 Гкал/ч. «Объем финансирования [этих мероприятий] оценивается примерно в 30 млрд рублей», — сообщил Кузнецов.

Компания уже приступила к модернизации производства. Глава «СГК» рассказал, что в пятницу на ТЭЦ-1 была демонтирована старая труба. «На ее месте будет смонтирована новая, высотой 270 метров, что существенным образом снизит экологическое воздействие от продуктов сгорания угля», — рассказал он. Также рассматривается возможность установки на этой станции 16 электрофильтров, которые повысят степень очистки выбросов до уровня более 99%.

Плюсы для города

По словам Кузнецова, развитие энергосистемы Красноярска позволит решить сразу ряд проблем. Он отметил, что в городе осталось мало площадок для строительства с легкодоступной инфраструктурой. «Несмотря на кризис, темпы ввода жилья достаточно устойчивы (в Красноярске). Как производителя тепла, меня это не может не радовать. Но пройдет еще лет 5-7, и город может столкнуться с дефицитом таких площадок», — считает глава «СГК».

Руководитель теплогенерирующей компании отметил, что обновление предприятий не позволит Красноярску столкнуться с проблемой дефицита электроэнергии. «Чтобы развивающемуся городу было надежно, комфортно и безопасно с электроэнергией, выработки этой электроэнергии должно быть много», — заявил он.

Модернизация красноярских ТЭЦ позволит городу постепенно избавиться от небольших котельных, которые играют большую роль в загрязнении окружающей среды. «Мы не снабжаем теплом 20% города, эти 20% отапливают небольшие котельные. Как показывает практика, 20% таких котельных производят 80% вреда от выбросов, сопровождающих сжигание угля», — считает Кузнецов.

Условия реализации проекта

Кузнецов добавил, что главным условием для успешной реализации этого проекта является введение долгосрочной тарифной политики. «Мы производим продукцию по ценам, жестко определяемым государством каждый год. И не имея возможности просчитать эту цену на десятилетие вперед, мы не сможем начать это инвестирование. Ведь те проекты, о которых мы говорим, имеют горизонт возврата средств в лучшем случае 9 лет. Поэтому нам нужны предсказуемые ценовые условия на один из основных наших продуктов — тепло», — подытожил Кузнецов.

"Сибирская генерирующая компания" является крупнейшей теплогенерирующей компанией Сибири. Она обслуживает более 5 млн потребителей в 6 регионах СФО, общая протяженность сетей составляет более 9,6 тыс. км. Компания вырабатывает 23-25% всего тепла (23,9 тыс. гКал/час) и электроэнергии (10,9 гВт), вырабатываемого в Сибири.