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СГК готова инвестировать 54 миллиарда рублей в энергетику Красноярска
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СГК готова инвестировать 54 миллиарда рублей в энергетику Красноярска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) готова инвестировать 54 миллиарда рублей со сроком окупаемости в 15 лет в модернизацию энергетики Красноярска, говорится в презентации компании.
Данные инвестиции планируется направить в течение 5 лет на развитие энергомощностей и системы теплоснабжения города.
Развитие энергомощностей подразумевает экологическую модернизацию и обновление оборудования Красноярской ТЭЦ-1, а также расширение ТЭЦ-3 за счет установки второго энергоблока мощностью 185 МВт.
В планах компании по развитию системы теплоснабжения Красноярска — замещение к 2022 году всех котельных ООО «КрасКом» ("Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"), закрытие котельных «КрасТЭК» и подключение к 2024 году, в том числе и новых потребителей, на ТЭЦ. В целом более 100 тысяч красноярцев будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ.
По словам гендиректора СГК Михаила Кузнецова, замещение малых котельных на северо-западе Красноярска обеспечит дополнительные мощности для строительства там нового жилья. В дальнейшем порядка 1 миллиона квадратных метров ежегодного прироста нового жилья будет обеспечено теплом от Красноярских ТЭЦ. Созданного резерва тепловой мощности городу хватит для развития на 50 лет вперед.
Также по планам компании инвестиции в модернизацию теплоснабжения Новосибирска могут составить 20 миллиардов рублей, Барнаула 11 миллиардов рублей, Красноярска — 9 миллиардов рублей, Новокузнецка 5 миллиардов рублей.
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