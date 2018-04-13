СГК готова инвестировать 54 миллиарда рублей в энергетику Красноярска

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Сибирская генерирующая компания (СГК) готова инвестировать 54 миллиарда рублей со сроком окупаемости в 15 лет в модернизацию энергетики Красноярска , говорится в презентации компании.

Данные инвестиции планируется направить в течение 5 лет на развитие энергомощностей и системы теплоснабжения города.

Развитие энергомощностей подразумевает экологическую модернизацию и обновление оборудования Красноярской ТЭЦ-1, а также расширение ТЭЦ-3 за счет установки второго энергоблока мощностью 185 МВт.

В планах компании по развитию системы теплоснабжения Красноярска — замещение к 2022 году всех котельных ООО «КрасКом» ("Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"), закрытие котельных «КрасТЭК» и подключение к 2024 году, в том числе и новых потребителей, на ТЭЦ. В целом более 100 тысяч красноярцев будут переведены на теплоснабжение от ТЭЦ.

По словам гендиректора СГК Михаила Кузнецова, замещение малых котельных на северо-западе Красноярска обеспечит дополнительные мощности для строительства там нового жилья. В дальнейшем порядка 1 миллиона квадратных метров ежегодного прироста нового жилья будет обеспечено теплом от Красноярских ТЭЦ. Созданного резерва тепловой мощности городу хватит для развития на 50 лет вперед.