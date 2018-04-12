Около 1,7 млрд рублей направят на развитие АПК на Дону

Согласно информации из официальных источников, цель выделения средств — содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на 2018 год.

Около 600 млн рублей из общей суммы господдержки пойдет на развитие виноградарства, садоводства, рисоводства и элитного семеноводства.

Около 500 млн рублей предусмотрено на поддержку племенного животноводства, наращивание маточного поголовья коз и овец, содержание пород мясного КРС и приобретение отечественных пород молодняка.

Около 350 млн рублей планируется затратить на гранты для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, а также на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооперативов.

Свыше 247 млн рублей направят на возмещение части процентных ставок по кредитам и займам малым формам хозяйствования, а также страхование в области животноводства и растениеводства.