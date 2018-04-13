Более 270 миллионов выделили на благоустройство городов Чувашии

271,3 млн рублей выделено на благоустройство городов и районов Чувашии по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Документ 12 апреля подписал премьер-министр республики Иван Моторин

269,9 млн рублей субсидий выделили из федерального бюджета, 8,3 млн рублей — из бюджета республики.

Половину общей суммы (134,4 млн рублей) направят на благоустройство Чебоксар Новочебоксарску на реализацию программы выделят 35,8 млн рублей, Канашу — 17,6 млн рублей, Чебоксарскому району — 17,3 млн рублей, Шумерле — 12,4 млн рублей, Алатырю — 10,7 млн рублей, Батыревскому району — 7,3 млн рублей, Марпосадскому — 7 млн рублей, Козловскому — 6,4 млн рублей, Урмарскому — 5,9 млн рублей, Ибресинскому — 5,7 млн рублей, Яльчикскому — 3,7 млн рублей, Янтиковскому — 3,3 млн рублей и Порецкому — 3,2 млн рублей.

Проект «Комфортная городская среда» утвержден советом при президенте РФ в ноябре 2016 года. Он рассчитан на 2017-2020 годы. Голосование по выбору приоритетных для благоустройства территорий в городах и районах прошло 18 марта.