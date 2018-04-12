«Аэрофлот» объяснил ситуацию с полетами в США

«Аэрофлот» продолжит полеты в США

"Аэрофлот" продолжит полеты в США , у экипажей есть для этого визы, сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.

"У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами", — сообщила пресс-служба "Аэрофлота".

Социальные медиа сообщили в четверг, что посольство США перестало выдавать и продлевать визы пилотам и стюардессам "Аэрофлота", единственной авиакомпании, которая летает в США из России . В сетях обсуждают возможный отказ российской авиакомпании с июня летать в США, которые на прошлой неделе усилили антироссийские санкции.

"Аэрофлот" опровергает информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей", — заявил авиаперевозчик в четверг.

Источник в авиационной отрасли ранее сообщил ТАСС, что у экипажей "Аэрофлота" такая же проблема с визами, как и у всех россиян — запись на собеседование.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их еще на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.