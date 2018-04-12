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Названы лидеры теневой торговли Москвы
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Названы лидеры теневой торговли Москвы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России собрал факты о нелегальном обороте наличных и теневой розничной торговле в Москве, которые передаст в силовые структуры. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на форуме Thomson Reuters, передает РБК.
По данным ЦБ, в Москве крупнейшие операторы по обращению наличности — это ТЦ «Москва» в Люблине, ТК «Садовод» возле МКАДа и «Фудсити» на Калужском шоссе. По оценке регулятора, китайские производители и торговцы составляют порядка 90 процентов операторов в этих торговых точках. Месячный оборот площадок составляет около 600 миллиардов рублей, при этом зачислений на банковские счета практически не наблюдаются.
По словам Полупанова, в указанных ТЦ функционируют два типа обменных пунктов: одни не считаются ни банками, ни операционными кассами, другие работают под вывесками операционных касс и банков, но их обороты, подсчитанные дистанционно, не совпадают со статистикой, предоставляемой в ЦБ.
Полупанов добавил, что торговцы на большую часть выручки покупают криптовалюту, отправляют ее к себе на родину, где она уже обменивается на местные деньги. Как отметил представитель ЦБ, эти торговые точки «стали практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют», используя электронные деньги в качестве способа вывести средства из России.
Российское законодательство не регулирует рынок криптовалют. Министерство финансов подготовило закон о цифровых финансовых активах. В ведомстве рассчитывают, что он вступит в силу в сентябре 2018 года.
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