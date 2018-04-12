В Волгоградской области выдали 2,4 млрд рублей льготных сельхозкредитов 

Волгоградские аграрии до начала полевых работ получили 2,4 миллиарда рублей льготных кредитов от банков, уполномоченных Минсельхозом России.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, в прошлом году эта цифра составила только два миллиарда рублей.
Оказанная господдержка позволит аграриям вовремя начать сезонные работы, приобрести технику, ГСМ, средства защиты растений и т.д.
На месяц раньше в этом году сельхозпроизводители получили и несвязанную поддержку в размере около 630 миллионов рублей.
Напомним, возможность льготного кредитования по ставке не более 5% у организаций и ИП, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции, появилась с 1 января 2017 года.