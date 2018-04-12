РСА: Закон о санации страховщиков не повлияет на стоимость КАСКО и ОСАГО

Закон, позволяющий ЦБ проводить санацию страховых компаний по аналогии с санацией кредитных организаций, прошел третье, окончательное чтение в Госдуме . Инициатива была предложена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым . Согласно документу, в закон о банкротстве финансовых организаций впервые вводится целый раздел, посвященный санации страховщиков, пишет «Коммерсант».

Президент Всероссийского союза страховщиков (РСА) Игорь Юргенс в эфире НСН сообщил, что закон будет применяться только в случае возникновения трудностей у значимых страховых компаний, банкротство которых может негативно отразиться на большом количестве людей.

«Это не повлияет существенно. В законе и пояснительном документе к нему сказано, что речь идет о случаях попадания в тяжелое положение системно значимых страховых организаций, а их не больше 10-15. В таких случаях в компанию заходит временная администрация, и начинаются соответствующие процессы. Говорить обо всем рынке, где 230 компаний, не приходится. Был случай, когда во время трудностей самой крупной компании «Росгосстрах» не смогли вовремя и мобильно решить проблему. Вот теперь есть закон, который будет применяться к системно значимым страховщикам, банкротство которых ведет к финансовым потерям большого количества людей в РФ . Этот закон не имеет никакого отношения к стоимости ОСАГО и КАСКО. Это имеет отношение к общей платежеспособности компаний и возможности выполнять свои обязательства», — сообщил он.

Ранее в отношении страховых компаний механизм финансового оздоровления не применялся. Для санации страховщиков будет создан фонд консолидации страхового сектора. В законе также прописаны надзорные полномочия регулятора в отношении выдачи предписаний, порядка ограничения лицензий и их приостановки, а также отзыва лицензий страховщиков.