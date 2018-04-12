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Международный холдинг IAG купил 4,6% в Norwegian Air Shuttle
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Международный холдинг IAG купил 4,6% в Norwegian Air Shuttle 

Прайм 1 час назад
Международный авиационный авиахолдинг IAG приобрел 4,6% акций норвежского бюджетного авиаперевозчика Norwegian Air Shuttle и планирует начать переговоры о покупке всей компании, сообщил IAG.
"IAG считает Norwegian Air привлекательной инвестицией, купила долю в 4,61% в компании. Миноритарная инвестиция предназначена для инициации переговоров по полному поглощению компании", — объясняет холдинг.
Отмечается однако, что IAG не вела переговоров с норвежской компанией и не приняла решения о выставлении предложения. Холдинг также добавляет, что может отказаться от идеи полного поглощения.
"Norwegian Air Shuttle не вела переговоров и не вступала в диалог с IAG по этой теме", — сообщил норвежский авиаперевозчик, отметив, что интерес к ней подтверждает ее устойчивость и потенциал развития.
Как сообщило ранее в четверг агентство Блумберг, потенциальная сделка может оценить норвежского авиаперевозчика примерно в 3 миллиарда долларов, включая долг. Рыночная стоимость Norwegian Air в настоящее время составляет около 1 миллиарда долларов.
На фоне этих новостей акции Norwegian Air подскочили в цене на 42%. Акции европейских авиаперевозчиков также растут на торгах. Бумаги easyJet дорожают на 2,4%, Ryanair — на 2,15%, Wizz Air — на 3,19%.
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