Украина рассчитывает в 2018 году получить кредиты от ЕС и транш в $2 млрд от МВФ

«В 2018 году Национальный банк ожидает поступление около $2 млрд от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это даст возможность увеличить международные резервы до $21,6 млрд на конец текущего года. Однако в 2019 и 2020 годах во время пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы несколько сократятся», — следует из сообщения.

По мнению НБУ, для улучшения ситуации в экономике Украине необходимо продолжить проведение структурных реформ, а также сотрудничество с МВФ, что «позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала на прогнозном горизонте».

«Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах. Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важной является неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ», — добавили в НБУ.

В начале февраля МВФ назвал условия для получения следующего транша. Постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что Киев должен принять закон об антикоррупционном суде и значительно повысить цены на газ, сделав их рыночными.

4 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил, что «народ сметет власть», если в стране по требованию МВФ цены на газ поднять на 35%.