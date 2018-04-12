«Силовые машины» готовы заменить турбины Siemens

«Силовые машины» заявили о готовности заменить турбины Siemens

Российская компания «Силовые машины» готова на условиях государственно-частного партнерства разработать газовые турбины, которые заменят продукцию Siemens . Об этом сообщил председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

При этом Мордашов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать его компанию и другие предприятия, попавшие под санкции США

«Прежде всего, конечно, это поддержка в доступе на рынке — как на российский, так и на зарубежный. Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными, доступ на зарубежный рынок, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным», — сказал Мордашов (цитата «Интерфакса»).

В связи с этим он попросил у правительства помощи «в части предоставления государственных гарантий тогда, когда это требуют наши заказчики». Мордашов также добавил, что «Силовые машины» могут не выжить без преференций государства на внутреннем рынке.