Прибыль BlackRock в I квартале превысила прогноз

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Прибыль и выручка BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, в I квартале превзошли ожидания аналитиков. Активы под управлением компании превысили $6,3 трлн, сообщает CNBC.

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $1,09 млрд, или $6,68 в расчете на акцию, по сравнению с $859 млн, или $5,21 на акцию, годом ранее. Прибыль BlackRock без учета особых статей составила $6,70 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль в размере $6,39 на акцию. Выручка компании увеличилась на 15,88% и составила $3,583 млрд вместо ожидавшихся $3,4 млрдСумма активов под управлением к концу I квартала составила $6,316 трлн по сравнению с $6,29 трлн в конце IV квартала 2017 года. Прибыль BlackRock в январе-марте выросла «отчасти благодаря более низкой налоговой ставке», заявила компания. Эффективная налоговая ставка BlackRock в I квартале составила 19,6% против 23,8% в январе-марте 2017 года. Операционная маржа компании в I квартале выросла до 38,4% с 37% годом ранее.

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