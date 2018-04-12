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RAEX подтвердило рейтинг Московского Коммерческого Банка на уровне «ruBB»
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RAEX подтвердило рейтинг Московского Коммерческого Банка на уровне «ruBB» 

Банки.ру 47 минут назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Коммерческого Банка на уровне «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Среди основных факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинговую оценку, по-прежнему выделяются высокий уровень достаточности собственных средств (Н1.0=52%; Н1.1=Н1.2=46% на 1 марта 2018 года), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (Н7=18% на 1 марта 2018 года), а также адекватные показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности. Агентством позитивно оценивается высокая надежность выданных межбанковских кредитов и средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях: по состоянию на 1 марта 2018 года около 89% средств или порядка 73% нетто-активов размещено в ЦБ РФ и банках с кредитным рейтингом на уровне ruAA— и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)», — говорится в релизе.
Аналитики негативно оценивают отсутствие у Московского Коммерческого Банка значимых конкурентных позиций на банковском рынке РФ, ограниченная география деятельности (банк представлен только головным офисом в Москве) и узкая клиентская база. Также в числе негативных факторов выделяются повышенная зависимость ресурсной базы от средств крупнейших кредиторов (на 1 марта 2018 доля средств десяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 35%), отсутствие рыночных источников дополнительной ликвидности и высокая доля ссуд III—V категорий качества (порядка 67% на 1 марта 2018 доля).
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