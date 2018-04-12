В Москве состоится конференция «Эффективная пресс-служба-2018» 

Что должен губернатор говорить людям, когда в его регионе случилась трагедия? Как отвечать на вопросы журналистов, когда соцсети разрываются от негодования, как бороться с информационными атаками и вбросами, когда и как говорить правду? Нужно ли встать на колени и можно ли кланяться сидя?
Всё самое важное и острое, что есть в информационной повестке дня и какие выводы надо из этого сделать мы обсудим на конференции «Эффективная пресс-служба-2018».
Поговорим также про:
— методы работы пиарщика в условиях кризисных коммуникаций,
— управление репутацией бизнесмена и компании, чиновника и госструктуры,
— взрывные информационные поводы и управление вниманием общественности,
— seo-технологии для PR-специалистов,
— секреты подготовки успешного комментария для СМИ,
— продвижение первых лиц: что делать, если ваш спикер скучноват,
— как заставить СМИ писать о вашем продукте бесплатно,
— ответы на сложные и острые вопросы журналистов,
— вирус PETYA и PR-защита,
— сторителлинг во внутренних коммуникациях,
— работу политика в соцсетях и многое другое.
19-20 апреля. Москва. Ежегодная международная конференция «Эффективная пресс-служба-2018».
предоставлено организаторами
25 спикеров. Более двухсот пиарщиков со всей России и СНГ: руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари и PR-специалисты.
Будем слушать доклады лучших, общаться, обсуждать, знакомиться, обмениваться опытом. Обсуждать самые эффективные инструменты и разбирать свежие кейсы.
Будет два отдельных тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в госструктурах.
Будет много пошаговых инструкций и практических рекомендаций, конкретных примеров и информации к размышлению, будет много идей для работы.
Присоединяйтесь к нам — приходите и приезжайте на конференцию.
Посмотреть подробную программу конференции и подать заявку на участие можно тут.