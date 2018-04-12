В Москве состоится конференция «Эффективная пресс-служба-2018»

Что должен губернатор говорить людям, когда в его регионе случилась трагедия? Как отвечать на вопросы журналистов, когда соцсети разрываются от негодования, как бороться с информационными атаками и вбросами, когда и как говорить правду? Нужно ли встать на колени и можно ли кланяться сидя?

Всё самое важное и острое, что есть в информационной повестке дня и какие выводы надо из этого сделать мы обсудим на конференции «Эффективная пресс-служба-2018».

Поговорим также про:

— методы работы пиарщика в условиях кризисных коммуникаций,

— управление репутацией бизнесмена и компании, чиновника и госструктуры,

— взрывные информационные поводы и управление вниманием общественности,

— seo-технологии для PR-специалистов,

— секреты подготовки успешного комментария для СМИ,

— продвижение первых лиц: что делать, если ваш спикер скучноват,

— как заставить СМИ писать о вашем продукте бесплатно,

— ответы на сложные и острые вопросы журналистов,

— вирус PETYA и PR-защита,

— сторителлинг во внутренних коммуникациях,

— работу политика в соцсетях и многое другое.

19-20 апреля. Москва . Ежегодная международная конференция «Эффективная пресс-служба-2018».

предоставлено организаторами

25 спикеров. Более двухсот пиарщиков со всей России и СНГ: руководители и сотрудники пресс-служб и PR-департаментов, пресс-секретари и PR-специалисты.

Будем слушать доклады лучших, общаться, обсуждать, знакомиться, обмениваться опытом. Обсуждать самые эффективные инструменты и разбирать свежие кейсы.

Будет два отдельных тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в госструктурах.

Будет много пошаговых инструкций и практических рекомендаций, конкретных примеров и информации к размышлению, будет много идей для работы.

Присоединяйтесь к нам — приходите и приезжайте на конференцию.