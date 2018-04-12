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В КБР выделят 1 млрд рублей на формирование городской среды
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В КБР выделят 1 млрд рублей на формирование городской среды 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. 1 млрд рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на благоустройство дворовых и общественных территорий до конца 2022 года. Средства выделят в рамках госпрограммы Кабардино-Балкарии «Формирование современной городской среды», сообщила в четверг на заседании кабмина региона и. о. министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР Татьяна Швачий.
"Финансовое обеспечение Государственной программы формирования современной городской среды в КБР на 2018-2022 годы составляют 1 млрд рублей, из которых субсидии из федерального бюджета — 913 млрд рублей (68 млн рублей — средства республиканского бюджета, из бюджетов муниципалитетов на программу должны поступить 20 млн рублей)", — сказала Швачий.
Правительство уже подготовило адресный перечень всех мест, где будут проводиться работы по благоустройству, также проведут инвентаризацию этих территорий, порядок которой уже определили.
В рамках программы, по словам спикера, благоустроят дворовые территории многоквартирных домов, на что направят две трети всех средств, остальное уйдет на благоустройство общественных территорий. В частности, в 2018 году благоустроят городские парки Тырныауза, Прохладного, Баксана и Терека.
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