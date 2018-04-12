В КБР выделят 1 млрд рублей на формирование городской среды

НАЛЬЧИК , 12 апреля. / ТАСС /. 1 млрд рублей направят в Кабардино-Балкарии (КБР) на благоустройство дворовых и общественных территорий до конца 2022 года. Средства выделят в рамках госпрограммы Кабардино-Балкарии «Формирование современной городской среды», сообщила в четверг на заседании кабмина региона и. о. министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР Татьяна Швачий.

"Финансовое обеспечение Государственной программы формирования современной городской среды в КБР на 2018-2022 годы составляют 1 млрд рублей, из которых субсидии из федерального бюджета — 913 млрд рублей (68 млн рублей — средства республиканского бюджета, из бюджетов муниципалитетов на программу должны поступить 20 млн рублей)", — сказала Швачий.

Правительство уже подготовило адресный перечень всех мест, где будут проводиться работы по благоустройству, также проведут инвентаризацию этих территорий, порядок которой уже определили.