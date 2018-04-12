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Прикамские азотчики подвели итоги десятилетней работы в холдинге
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Прикамские азотчики подвели итоги десятилетней работы в холдинге 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Руководство филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвело итоги десяти лет работы предприятия в составе Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».
Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк рассказал о ключевых показателях деятельности предприятия: уровень производства вырос на 32%, составив в 2017 году 2 млн 258 тысяч тонн продукции. Общая сумма инвестиций в модернизацию и ремонты превысила 15 миллиардов рублей.
Важным показателем стабильности и развития предприятия в компании считают уровень заработной платы сотрудников и вложения в социальную сферу. Средняя заработная плата за период выросла в 4,1 раза с 13,5 тысячи рублей в 2007 году до 54,9 тысячи рублей в 2017 году. Социальные инвестиции выросли в 3,2 раза, с 59 млн рублей в 2007 году до 190 миллионов рублей в прошлом году.
«Наши сотрудники — ключевой ресурс стабильной работы и развития предприятия. Именно от уровня компетентности и профессионализма азотчиков зависят высокие производственные показатели предприятия, уверенное внедрение новых технологий и инноваций, которое невозможно без высококвалифицированных специалистов», — рассказал Андрей Семенюк.
Поделились в компании и планами на 2018 год. Программа развития и ремонтов филиала «Азот» в текущем году составляет порядка 2 млрд рублей. Средства направят на модернизацию ключевых производственных подразделений.
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