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Как сильно подорожало топливо в Коми?
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Как сильно подорожало топливо в Коми? 

АиФ Пермь 40 минут назад
Фото: АиФ Пермь
С 1 апреля выросла стоимость топлива на АЗС Сыктывкара. На заправках компании «Лукойл-Севернефтепродукт» бензин подорожал на 15 копеек, сообщили на АЗС. Так, бензин марки АИ-92 теперь стоит 38,84 рубля, АИ-95 — 40,44 рубля, Экто-100 — 47,99 рубля. Дизельное топливо марки Евро продают за 42,20 рубля, Экто — 42,50 рубля. Топливо на АЗС компании «2000» с 3 апреля также выросло в цене: на 25 копеек теперь дороже бензин марки АИ-92 (38,25 рубля), АИ-95 подорожал на 35 копеек и обходится автомобилистам в 39,95 рубля за литр. Цена на дизель осталась неизменной — 41,70 рубля. На заправках ИП Бухарина (бывший «Пилот») бензин АИ-92 продают за 38,60 рубля, АИ-95 — за 39,90 рубля, дизтопливо — за 42,20 рубля.
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