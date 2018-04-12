Дефицит бюджета США достиг $600 млрд в октябре-марте

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика». Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2018 финансового года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом периодом предыдущего года и составил $599,71 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов страны.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Доходы бюджета в октябре-марте увеличились на 1,6% в годовом выражении — до $1,5 трлн. При этом расходы выросли на 4,8% до $2,1 трлн. Поступления от налога на прибыль корпораций в первой половине 2018 фингода сократились до $78,6 млрд с $100,2 млрд годом ранее.

Ссылки по теме