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ЕК разрешила Total купить активы Engie в сфере СПГ
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ЕК разрешила Total купить активы Engie в сфере СПГ 

Прайм 49 минут назад
«Еврокомиссия одобрила приобретение компанией Total портфеля активов в сфере СПГ, принадлежащий Engie, обе компании базируются во Франции», — говорится в релизе.
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