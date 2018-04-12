Более 300 семей в Чувашии обратились за выплатой пособия на первенца

По состоянию на конец марта 347 семей обратились в минтруд Чувашии с заявлением на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты республики.

235 из них уже получили выплаты на сумму 4,8 млн рублей. Средства были перечислены на предоставленные банковские счета.

Всего в этом году на ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка в республике предусмотрено 143,5 млн рублей.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в 2018 году бюджетные расходы на выплаты пособий по случаю рождения первенца составят 21 млрд рублей. В 2019 году на эти цели будет направлено 55 млрд рублей, в 2020 году — 68 миллиардов.

Фото: Денис Кочкин