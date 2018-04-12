За десять лет в модернизацию «Азота» было инвестировано больше 15 миллиардов

За десять лет производство выросло на 32%, достигнув к 2017 году 2 млн 258 тыс. тонн продукции. Инвестиции в модернизацию и ремонты за отчетный период превысили 15 млрд рублей. Средняя заработная плата увеличилась в 4,1 раза с 13,5 тыс. рублей в 2007 году до 54,9 тыс. рублей в 2017 году.

«Наши сотрудники — ключевой ресурс стабильной работы и развития предприятия. От уровня компетентности и профессионализма азотчиков зависят высокие производственные показатели предприятия, уверенное внедрение новых технологий и инноваций, которое невозможно без высококвалифицированных специалистов. Именно поэтому компания «УРАЛХИМ» системно вкладывает очень серьезные средства не только в производство, но и в персонал, развивает деятельность собственного учебного центра, поддерживает социальную инфраструктуру в Березниках », — рассказал директор филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ Андрей Семенюк

В планах компании в 2018 году вложить 2 млрд рублей в программу развития и ремонтов филиала „Азот“. Одним из основных проектов года станет модернизация автоматической системы управления производством (АСУТП) в цехе аммиака 1Б. Главный инженер завода Александр Исаченков уточнил, что эта новация знаменует смену технологического уклада управления производством, что положительно скажется на стабильности и бесперебойности работы ключевого цеха.

Фото: Азот