Исследование: Экспорт российских сладостей в январе-феврале стал рекордным за последние 10 лет

Экспорт российских кондитерский изделий в январе-феврале 2018 г. увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и стал рекордным за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центра исследований кондитерского рынка.

«Экспорт кондитерских изделий российского производства в январе-феврале 2018 г. увеличился на 23% по сравнению с поставками за два первых месяца 2017 г. и составил 66,7 тыс. тонн на сумму 153 млн долл. Это рекордный объем поставок российских сладостей на экспорт (в описываемые месяцы) как минимум за последние 10 лет», — говорится в материалах исследования.

Как пояснили эксперты, в первую очередь, на рост экспорта повлияло увеличение продаж на относительно новых для российских игроков рынках. Например, Китай в январе-феврале 2018 г. стал крупнейшим покупателем российского шоколада, отмечается в исследовании. Также росту экспортных продаж, по мнению экспертов, способствовал слабый рубль, так как большая часть продаваемых на экспорт кондитерских изделий относятся к низким ценовым сегментам и в таких условиях растет их конкурентоспособность на внешних рынках.

По данным Центра исследований кондитерского рынка, продажи шоколадных кондитерских изделий за январь-февраль 2018 г. выросли на 39% — до 29,8 тыс. тонн на сумму 85,6 млн долл. Мучных кондитерских изделий за указанный период было продано 29,57 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за аналогичный период год назад. Продажи сахаристых кондитерских изделий за два первые месяца текущего года составили 7,3 тыс. тонн, продажи этого вида сладостей выросли на 15,3% по сравнению с тем же периодом 2017 г.