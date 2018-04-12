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Совет директоров «Газпром нефти» 20 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год
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Совет директоров «Газпром нефти» 20 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год 

Прайм 1 час назад
Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 20 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.
Кроме того, совет директоров обсудит созыв годового собрания акционеров и его повестку, исполнение инвестпрограммы, бюджета и программы финзаимствований группы по итогам деятельности в 2017 году, результаты деятельности и перспективы развития бизнеса смазочных материалов в «Газпром нефти», а также другие вопросы.
Дивиденды «Газпром нефти» за 2016 год составили 50,64 миллиарда рублей (10,68 рубля на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,3% от чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды в 2016 году компания не выплачивала. В середине декабря акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2017 года в размере 10 рублей на акцию, что составляет 25% чистой прибыли по МСФО.
В феврале заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич сообщил, что дивиденды «Газпром нефти» по итогам 2017 года, как ожидается, составят более 14 рублей на акцию, компания считает реалистичным в будущем увеличение до 20 рублей. Глава компании Александр Дюков в конце января заявил, что «Газпром нефть» рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2017 года.
"Газпром нефть" за 2017 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 253 миллиардов рублей.
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