Совет директоров «Газпром нефти» 20 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год

Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 20 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.

Кроме того, совет директоров обсудит созыв годового собрания акционеров и его повестку, исполнение инвестпрограммы, бюджета и программы финзаимствований группы по итогам деятельности в 2017 году, результаты деятельности и перспективы развития бизнеса смазочных материалов в «Газпром нефти», а также другие вопросы.

Дивиденды «Газпром нефти» за 2016 год составили 50,64 миллиарда рублей (10,68 рубля на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,3% от чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды в 2016 году компания не выплачивала. В середине декабря акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2017 года в размере 10 рублей на акцию, что составляет 25% чистой прибыли по МСФО.

В феврале заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич сообщил, что дивиденды «Газпром нефти» по итогам 2017 года, как ожидается, составят более 14 рублей на акцию, компания считает реалистичным в будущем увеличение до 20 рублей. Глава компании Александр Дюков в конце января заявил, что «Газпром нефть» рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2017 года.

"Газпром нефть" за 2017 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 253 миллиардов рублей.