Ещё
Банк «Югра» подал кассацию на решение суда о законности отзыва лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Югра» подал кассацию на решение суда о законности отзыва лицензии 

Прайм 1 час назад
Банк «Югра» в лице бывших топ-менеджеров и собственников подал кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, признавших законным приказ ЦБ РФ об отзыве у него лицензии, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Жалоба поступила в суд первой инстанции еще 27 марта, она будет передана для рассмотрения в арбитражный суд Московского округа. Собственники «Югры» просят отменить решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отклонил заявление «Югры», просившей признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.
Столичный арбитраж 30 марта зарегистрировал также кассационную жалобу собственников «Югры» в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ РФ о введении в кредитную организацию временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали Центробанк.
Агентство по страхованию вкладов ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ сообщал, что разница между обязательствами и активами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.
В то же время представители бывших собственников «Югры» ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем «Югры» является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.
Прайм: последние новости
СМИ: Недобросовестные компании используют "золотые парашюты" для вывода средств Средневзвешенный курс доллара вырос до 58,57 рубля Выручка "Детского мира" в I квартале выросла на 14%, до 24 млрд руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса179
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому144
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ139
«Судный день» стал на минуту ближе162
Улюкаев удивил тюремным досугом66
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение