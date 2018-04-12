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Банк «Санкт-Петербург» предлагает новый депозит юрлицам и индивидуальным предпринимателям
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Банк «Санкт-Петербург» предлагает новый депозит юрлицам и индивидуальным предпринимателям 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Санкт-Петербург» предлагает новый депозит для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — «Петербургские сезоны». Открывается на срок от 61 дня до двух лет. Первоначальный взнос 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов США/евро. Максимальная сумма — 300 млн рублей, 5 млн долларов США или евро.
Для юридических лиц при размещении депозита без досрочного расторжения ставки варьируются в зависимости от срока от 6,33 до 7% годовых в рублях, от 2—3% годовых в долларах США и от 0,1—0,75% годовых в евро. С возможностью досрочного расторжения по ставке «до востребования» в рублях от 6,23—6,9% годовых, в долларах — от 1,9—2,9% годовых, в евро — от 0,01—0,65% годовых. Для индивидуальных предпринимателей по депозитам без досрочного расторжения ставки 5,73—6,4% годовых в рублях, 1,4—2,4% годовых в долларах США и 0,01—0,15% годовых в евро. С досрочным расторжением — 5,63—6,3% годовых в рублях, 1,3—2,3% годовых в долларах, 0,01—0,05% годовых в евро.
Продуктовый виджет
Выплата процентов в конце срока. Дополнительные взносы, частичное изъятие не предусмотрены. Депозит можно открыть с 2 апреля по 31 мая 2018 года.
Депозиты «Классика», «Классика+», «Оптима» и «Комфорт» могут открыть индивидуальные предприниматели и юридические лица.
«Классика» — 5,26—6,7% годовых для индивидуальных предпринимателей, 5,86—7,3% — для юрлиц (минус 0,25—0,5 процентный пункт). «Классика+» — для индивидуальных предпринимателей 5,16—6,6% годовых, для юрлиц — 5,76—7,2% (минус 0,25—0,5 п.п.). Сроки размещения — один, три, шесть месяцев, один или два года, сумма — от 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и частичное изъятие не предусмотрены.
Процентная ставка по депозитам «Оптима» (срок на полгода или год) и «Комфорт» (срок на три, шесть, девять месяцев или год) для индивидуальных предпринимателей — 5,45—5,95% годовых, для юрлиц — 6,05—6,55% (минус 0,25—0,5 п.п.). Минимальная сумма — 1 млн рублей. Выплата процентов производится в конце срока. Пополнение депозитов не допускается. По «Комфорту» возможно частичное изъятие до суммы неснижаемого остатка.
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