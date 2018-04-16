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ЦБ: прибыль российских банков за I квартал выросла до 352 млрд рублей
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ЦБ: прибыль российских банков за I квартал выросла до 352 млрд рублей 

Банки.ру 21 минуту назад
Фото: РИА "Новый День"
Российские банки за I квартал получили прибыль в размере 352 млрд рублей против 339 млрд прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в марте 2018 года», опубликованном на сайте ЦБ.
«Преобладают прибыльные кредитные организации: прибыль в размере 521 млрд рублей показали 400 кредитных организаций (74% от количества действующих на 1 апреля кредитных организаций)», — говорится в документе.
При этом убыток в размере 169 млрд рублей показали 135 кредитных организаций.
Остаток по счетам резервов на возможные потери незначительно уменьшился — за март 2018 года на 0,1%, до 7,1 трлн рублей, а за январь—март прирост составил 2,2%.
Активы банковского сектора за март с устранением влияния валютной переоценки выросли по действующим банкам на 0,2%, до 83,6 трлн рублей. В абсолютном выражении их прирост составил 647 млрд рублей.
Основной вклад в прирост активов внесло продолжившееся расширение корпоративного и розничного кредитования (соответственно +471 млрд и +205 млрд рублей за месяц).
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