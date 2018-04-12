ЦБ: прибыль банковского сектора по итогам I квартала выросла на 3,8% — до 352 млрд рублей

Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в рамках заседания президиума совета Ассоциации банков России.

«Прибыль по результатам I квартала 352 млрд рублей — это даже больше, чем в первом квартале прошлого года. В первом квартале прошлого года было 339 млрд рублей», — сказал он.

По словам Поздышева, такие темпы роста прибыли банковского сектора будут сохраняться.

«Мы рассчитываем, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования», — подвёл итог Поздышев.