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ЦБ: прибыль банковского сектора по итогам I квартала выросла на 3,8% — до 352 млрд рублей
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ЦБ: прибыль банковского сектора по итогам I квартала выросла на 3,8% — до 352 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в рамках заседания президиума совета Ассоциации банков России.
«Прибыль по результатам I квартала 352 млрд рублей — это даже больше, чем в первом квартале прошлого года. В первом квартале прошлого года было 339 млрд рублей», — сказал он.
По словам Поздышева, такие темпы роста прибыли банковского сектора будут сохраняться.
«Мы рассчитываем, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования», — подвёл итог Поздышев.
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