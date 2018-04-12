Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в рамках заседания президиума совета Ассоциации банков России.
«Прибыль по результатам I квартала 352 млрд рублей — это даже больше, чем в первом квартале прошлого года. В первом квартале прошлого года было 339 млрд рублей», — сказал он.
По словам Поздышева, такие темпы роста прибыли банковского сектора будут сохраняться.
«Мы рассчитываем, что прибыль банковской системы сможет в ней сохраниться. Мы каждый раз говорим, что лучше прибыль оставлять, чтобы банк увеличивал капитал и увеличивал потенциал кредитования», — подвёл итог Поздышев.