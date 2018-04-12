Российские банки увеличили кредитование экономики

Российские банки в первом квартале 2018 года нарастили кредитование экономики. Об этом заявил зампред Банка России Василий Поздышев на заседании президиума совета Ассоциации «Россия».

"Динамика кредитования в 2018 году лучше, чем в 2017 году. Темпы роста кредитования от месяца к месяцу увеличиваются. За первый квартал общий объем кредитов, который банки выдали экономике… плюс 2,2 процента. Только за март месяц прирост кредитного портфеля — 1 процент. Это очень хороший темп", — сказал Поздышев (цитата по РИА Новости ).

При этом доля просроченных кредитов физлиц с начала года снизилась с 6,9 до 6,7 процента, добавил он. По словам Поздышева, вклады населения в банках выросли за первый квартал на 0,5 процента, несмотря на снижение ставок.

Прибыль банков за первый квартал составила 352 миллиарда рублей, уточнил Поздышев. Год назад в январе-марте банки заработали 339 миллиардов рублей.