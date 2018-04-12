Объём выдачи ипотеки в I квартале 2018 года вырос на 85%

Александр Плутник. Объём ипотечных кредитов в марте 2018 года выросла до 240-250 миллиардов рублей, что на 65-70% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно предварительной оценке, в первый месяц весны было выдано свыше 120 тысяч кредитов. Всего в I квартале выдано ипотечных кредитов на 600 миллиардов рублей, что на 85% больше, чем в 2017 году. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ. РФ

Таких показателей удалось добиться благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке и восстановлению потребительской уверенности российских семей. Стоит отметить, что рынок ипотеки, в основном, вырос за счёт новых заёмщиков. Поэтому если вычесть рефинансирование, «новой» ипотеки в I квартале выдано не менее, чем 500 миллиардов рублей (в 2017 году на 1 апреля этот показатель составлял 321 миллиард).

При этом ставки по ипотеке снизились. Если в новостройках год назад они сохранялись на уровне 11,61%, то в 2018 году они находятся на уровне 9,58%. На вторичное жильё ставка составляет 9,83% (в 2017 году — 12,11%).

Так как Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%. Ожидается, что ипотечные ставки также пойдут вниз.

ДОМ.РФ рассчитывает выдать в 2018 году около 1,3-1,4 миллионов кредитов на общую сумму 2,5-2,8 триллионов рублей.