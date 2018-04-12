Ещё
Объём выдачи ипотеки в I квартале 2018 года вырос на 85%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Объём выдачи ипотеки в I квартале 2018 года вырос на 85% 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Объём ипотечных кредитов в марте 2018 года выросла до 240-250 миллиардов рублей, что на 65-70% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Согласно предварительной оценке, в первый месяц весны было выдано свыше 120 тысяч кредитов. Всего в I квартале выдано ипотечных кредитов на 600 миллиардов рублей, что на 85% больше, чем в 2017 году. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ. РФ Александр Плутник.
Таких показателей удалось добиться благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке и восстановлению потребительской уверенности российских семей. Стоит отметить, что рынок ипотеки, в основном, вырос за счёт новых заёмщиков. Поэтому если вычесть рефинансирование, «новой» ипотеки в I квартале выдано не менее, чем 500 миллиардов рублей (в 2017 году на 1 апреля этот показатель составлял 321 миллиард).
При этом ставки по ипотеке снизились. Если в новостройках год назад они сохранялись на уровне 11,61%, то в 2018 году они находятся на уровне 9,58%. На вторичное жильё ставка составляет 9,83% (в 2017 году — 12,11%).
Так как Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%. Ожидается, что ипотечные ставки также пойдут вниз.
ДОМ.РФ рассчитывает выдать в 2018 году около 1,3-1,4 миллионов кредитов на общую сумму 2,5-2,8 триллионов рублей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Глава Facebook в конгрессе США извинился за утечку данных пользователей «Роскомсвобода»: Отмашка на блокировку Telegram уже дана Санкции США обвалили российскую биржу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе136
Улюкаев удивил тюремным досугом65
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому95
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода99
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение