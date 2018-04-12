Кому пренадлежит аэропорт «Ставрополь»?

В соцсетях бурно обсуждают новость о том, что правительство края продало аэропорт «Ставрополь» частной компании. То есть теперь судьба наших воздушных ворот в руках коммерсантов?

Новость о том, что владельцем международного аэропорта «Ставрополь» стала компания «Новапорт» и край полностью потерял контроль над предприятием, появилась на прошлой неделе.

Но заместитель председателя правительства Ставрополья , министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов опроверг информацию о том, что правительство края продало акции.

«Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем владельцем 51,2% акций остаётся правительство Ставропольского края», — заявил Петрашов.