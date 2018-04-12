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Кому пренадлежит аэропорт «Ставрополь»?
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Кому пренадлежит аэропорт «Ставрополь»? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В соцсетях бурно обсуждают новость о том, что правительство края продало аэропорт «Ставрополь» частной компании. То есть теперь судьба наших воздушных ворот в руках коммерсантов?
Новость о том, что владельцем международного аэропорта «Ставрополь» стала компания «Новапорт» и край полностью потерял контроль над предприятием, появилась на прошлой неделе.
Но заместитель председателя правительства Ставрополья, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов опроверг информацию о том, что правительство края продало акции.
«Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем владельцем 51,2% акций остаётся правительство Ставропольского края», — заявил Петрашов.
АиФ Ставрополье: последние новости
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