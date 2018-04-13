Ещё
Так ли мрачны инвестиционные перспективы России?, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Так ли мрачны инвестиционные перспективы России?, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Доллар США в первый час торгов стоит 61,66 руб. (-0,5%). Стоит понимать, что наблюдаемые сейчас движения российской валюты не рост, а стабилизация после предыдущей волатильности. Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на пятницу составляет 61,30-63,00, евро/рубль — 75-77,00.
Перспективы дальнейшего ужесточения санкций, негативной геополитики и прочее очень сильно давят на рынок. Однако, на самом деле, российский рынок акций — это очень неплохая возможность заработать. Причина — привлекательная дивидендная доходность ряда компаний, и главное фундаментальная недооценка рынка в целом. Пессимизм относительно российского рынка акций зашкаливал очень много раз. Декабрь 1995 — победа коммунистов на парламентских выборах, осень 1998 — дефолт по ГКО, октябрь 2003 — арест Михаила Ходорковского и ожидания расторжения сделки по слиянию «Юкоса» и «Сибнефти», осень 2008 — Lehman Brothers, конец 2014 года — санкции и обвал цен на нефть. О том, что данные истории это всегда, прежде всего, новые возможности для заработка, много раз говорил легендарный инвестор в российские акции, американец с российскими корнями Борис Йордан. И мы уверены, что история повторится и в этот раз.
Мы уверены в долгосрочном успехе России, как сильного республиканского государства с либеральной экономикой. Нам нравится российский рынок в целом. Однако мы все же позволим выделить себе ряд бумаг: «Роснефть», «Аэрофлот», «МТС», «Норильский Никель», «Сбербанк». Отдельно стоит выделить акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». Они оценены аномально дешево, естественно с учетом денежной позиции «Сургутнефтегаза». Мы также отмечаем, что в отличие от некоторых новомодных компаний и криптовалют за данными бумагами стоят значительные основные фонды и денежные потоки, что с нашей точки зрения, далеко не самое последнее дело.
Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2180-2225 пунктов.
Прайм: последние новости
S&P повысило рейтинг Бинбанка до "B+", прогноз позитивный "Аэрофлот" опроверг информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США Глава Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски698
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова167
Умер юморист Андрей Жмакин40
Рыбке настал конец171
Россия может лишить США РД-180184
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
01:32
«Медузу» обвинили во вмешательстве в выборы
Политика Выборы 2018
00:56
Коммунальщики засудили Децла
Шоу-бизнес Общество
10:03
Поплавская обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
05:15
РФ представила доклад по делу Скрипалей
Политика
01:21
«РФ не станет проглатывать политику Вашингтона»
Политика
01:21
Россиян предложили лишить McDonald’s
Политика Общество
02:45
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение