Так ли мрачны инвестиционные перспективы России?, — Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»

Доллар США в первый час торгов стоит 61,66 руб. (-0,5%). Стоит понимать, что наблюдаемые сейчас движения российской валюты не рост, а стабилизация после предыдущей волатильности. Вероятный коридор движения в паре доллар/рубль на пятницу составляет 61,30-63,00, евро/рубль — 75-77,00.

Перспективы дальнейшего ужесточения санкций, негативной геополитики и прочее очень сильно давят на рынок. Однако, на самом деле, российский рынок акций — это очень неплохая возможность заработать. Причина — привлекательная дивидендная доходность ряда компаний, и главное фундаментальная недооценка рынка в целом. Пессимизм относительно российского рынка акций зашкаливал очень много раз. Декабрь 1995 — победа коммунистов на парламентских выборах, осень 1998 — дефолт по ГКО, октябрь 2003 — арест Михаила Ходорковского и ожидания расторжения сделки по слиянию «Юкоса» и «Сибнефти», осень 2008 — Lehman Brothers, конец 2014 года — санкции и обвал цен на нефть. О том, что данные истории это всегда, прежде всего, новые возможности для заработка, много раз говорил легендарный инвестор в российские акции, американец с российскими корнями Борис Йордан . И мы уверены, что история повторится и в этот раз.

Мы уверены в долгосрочном успехе России , как сильного республиканского государства с либеральной экономикой. Нам нравится российский рынок в целом. Однако мы все же позволим выделить себе ряд бумаг: «Роснефть» «Аэрофлот» , « МТС », « Норильский Никель », «Сбербанк» . Отдельно стоит выделить акции «Газпрома» «Сургутнефтегаза» . Они оценены аномально дешево, естественно с учетом денежной позиции «Сургутнефтегаза». Мы также отмечаем, что в отличие от некоторых новомодных компаний и криптовалют за данными бумагами стоят значительные основные фонды и денежные потоки, что с нашей точки зрения, далеко не самое последнее дело.

Индекс МосБиржи проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2180-2225 пунктов.