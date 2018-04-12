Налоговые поступления в бюджет Подмосковья выросли за год на 11%

По ее словам, динамика поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды также была положительной. Так, объем поступлений в Пенсионный фонд вырос на 10,9% и составил 262,4 миллиарда рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования — 10,2% или 62,6 миллиарда рублей, в фонд социального страхования — 35,1% или 9,7 миллиарда.

Поступления в виде налогов на физических лиц выросли за год на 12,3% (дополнительно 23,1 миллиард рублей за год), налог на прибыль организаций — на 15,1% (+20,7 миллиарда рублей), НДС — на 9,9% (+20,4 миллиарда рублей), акцизы принесли дополнительно 5,5 миллиарда рублей (рост составил 1,8 раза).

По данным Макаровой, внутренний региональный продукт вырос на 8,8% и составил 3,8 миллиарда рублей. В том числе, рост оборота организаций составил 110,2%, рост объема отгруженных товаров — 108,7%, индекс промышленного производства — 112,1%.

Говоря о задачах на 2018 год, Макарова отметила необходимость сохранения положительной динамики налоговых поступлений, повышение уровня взысканий в процедурах банкротства и сокращение числа налоговых споров.