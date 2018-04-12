Доходы бюджета Балашихи превысили расходы на 285 млн рублей в 2017 году

Доходная часть бюджета Балашихи в 2017 году превысила расходную на 285 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации Балашихи Елена Ястребова в ходе публичных слушаний об исполнении бюджета городского округа 2017 года.

Доходная часть бюджета городского округа Балашиха в 2017 году составила 12 миллиардов 821 миллион рублей. Она превысила расходную часть на 285 миллионов рублей. Профицит пополнит бюджет 2018 года

— Елена Ястребова.

Она добавила, что в 2017 году на сферу образования потратили более 7,6 миллиардов рублей, на сферу жилищно-коммунального хозяйства 1 миллиард 60 миллионов рублей, 841 миллион рублей — потратили на развитие спорта. Также выделялись деньги на развитие культуры, экологию и окружающую среду, дорожно-транспортный комплекс, поддержку предпринимательства.

Заместитель главы администрации Балашихи Анна Божухина рассказала, что в 2018 году на поддержку предпринимателей выделят 30 миллионов рублей. В 2017 году на субсидирование бизнеса потратили 5 миллионов рублей. Помощь окажут предпринимателям, работающим в социальной сфере и участвующим в модернизация всех видов производства.

В прошлом году рост налоговых поступлений составил порядка 11%, что можно характеризовать как экономический рост. Бюджет 2018 года будет на миллиард больше прошлогоднего. Мы планируем занять первое место по доходной части бюджета среди муниципалитетов Московской области

— Анна Божухина.