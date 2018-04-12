Объем инвестиций в Карелии вырос за год на 11%

ПЕТРОЗАВОДСК , 12 апреля. / ТАСС /. Объем инвестиций в основной капитал в Карелии по итогам 2017 года вырос на 11% и достиг 41,7 млрд рулей за счет крупных инвестпроектов, сообщил в четверг на заседание регионального правительства вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов

"Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2017 года составил 102,4%, что на 1,4% выше, чем индекс по средне российскому показателю. Объем инвестиций в основанной капитал за 2017 год увеличился на 11,2% к уровню предыдущего года и составил 41,7 млрд рублей. С 2013 года объем инвестиций в сопоставимых ценах в экономику республики всегда падал и это первый год, когда мы имеем в сопоставимых ценах рост объема инвестиций", — сказал Родионов.

Вице-премьер карельского правительства сказал, что в регионе объем транспортных средств и оборудования в прошлом году увеличился на 9,1% в большей степени за счет работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода. В 2017 году верфь сдала шесть лоцманских судов, в 2018 планирует увеличение числа заказов.

Турция, Великобритания, Родионов отметил, что в 2017 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 49% к уровню предыдущего года и составил $1,3 млрд Крупнейшими торговыми партнерами республики стали Финляндия Германия . «В стоимостном выражении увеличился экспорт железорудных окатышей в два раза, рыбы и морепродуктов в 1,8 раз, лесоматериалов на 35%, бумаги и картона на 26%, целлюлозы на 19%», — сказал он.