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В КБР в 2018 году направят более 537 млн рублей реализацию инвестпроектов
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В КБР в 2018 году направят более 537 млн рублей реализацию инвестпроектов 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году направят более 537 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующее распоряжение приняли в четверг на заседании кабмина республики.
"Проект распоряжения разработан в целях своевременного финансирования и реализации инвестпроектов и предусматривает внесение в качестве вклада Кабардино-Балкарии в уставный капитал Акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской республики» денежных средств в размере 537 млн рублей. Акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке единственному акционеру Кабардино-Балкарской республики в лице Минимущества региона", — сообщил и. о. министра имущества и государственной собственности региона Таймураз Уянаев.
На реализацию инвестпроектов предусмотрели бюджетные ассигнования в размере 537,6 млн рублей (500 млн — из федерального бюджета, 37,6 млн — средства республиканского бюджета). Он не уточнил перечень проектов.
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