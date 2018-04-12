В КБР в 2018 году направят более 537 млн рублей реализацию инвестпроектов

НАЛЬЧИК , 12 апреля. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году направят более 537 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующее распоряжение приняли в четверг на заседании кабмина республики.

"Проект распоряжения разработан в целях своевременного финансирования и реализации инвестпроектов и предусматривает внесение в качестве вклада Кабардино-Балкарии в уставный капитал Акционерного общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской республики» денежных средств в размере 537 млн рублей. Акции дополнительного выпуска размещаются по закрытой подписке единственному акционеру Кабардино-Балкарской республики в лице Минимущества региона", — сообщил и. о. министра имущества и государственной собственности региона Таймураз Уянаев.

На реализацию инвестпроектов предусмотрели бюджетные ассигнования в размере 537,6 млн рублей (500 млн — из федерального бюджета, 37,6 млн — средства республиканского бюджета). Он не уточнил перечень проектов.