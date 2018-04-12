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В Ленинградской области открылся новый тепличный комплекс с инвестициями 2,7 млрд рублей
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В Ленинградской области открылся новый тепличный комплекс с инвестициями 2,7 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Тепличный комплекс для выращивания свежей зелени и овощей открылся во Всеволожском районе Ленинградской области. В открытии нового комплекса агрофирмы «Выборжец» приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Открытие такого масштабного современного комплекса — важный шаг в развитии агропромышленного комплекса Ленинградской области и в обеспечении нашей национальной продовольственной безопасности. В создание комплекса вложено почти 3 млрд инвестиций. Это большие средства, это новые рабочие места, это приход в Россию новых современных технологий", — сказала Матвиенко на церемонии открытия комплекса. Она отметила, что «объем инвестиций большой, но и окупаемость хорошая — в течение 5 лет».
Агрофирма «Выборжец» крупнейший поставщик овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Она производит около 60% тепличных овощей Ленинградской области, входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону и в число 300 лучших аграрных предприятий России.
В новом тепличном комплексе во Всеволожском районе будет организовано производство около 20 видов салатов и зеленых культур, что позволит предприятию из Ленинградской области обеспечить потребности в свежей зелени жителей всего Северо-Западного федерального округа. Мощности теплицы позволяют производить до 25 млн упаковок свежей зелени в год. Общий объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд рублей.
Агрофирма также реализует инвестиционный проект строительства хозяйства по выращиванию шампиньонов. Инвестиции в проект составляют 4 млрд рублей. Предприятие позволит выращивать до 10 тыс. тонн грибов в год.
В 2017 году сельхозпредприятиями Ленинградской области было произведено 26,8 тыс. тонн тепличной продукции.
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