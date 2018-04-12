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Ослабление рубля не приведет к подорожанию международных маршрутов РЖД
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Ослабление рубля не приведет к подорожанию международных маршрутов РЖД 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Резкое снижение стоимости рубля по отношению к доллару и евро не повлияет на повышение стоимости билетов на международные маршруты ОАО «РЖД», сообщил РЖД-Партнеру руководитель научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских железнодорожных перевозок (НОЦ ПП ПГУПС) Анатолий Зайцев.
«Повышение стоимости билетов на международные маршруты ОАО «РЖД» будет преждевременным, в условиях временного снижения уровня рубля», — отмечает эксперт.
В краткосрочной перспективе стоимость рубля восстановится до стабильного уровня в 57 руб. за €1.
10 апреля российский рубль подешевел сразу на 2,36 рубля, обновив минимумы 2016 года. В четверг сокращение стоимости национальной валюты продолжилось. Курс доллара вырос на 31 копейку — до 62,90 рубля. Курс евро поднялся на 24 копейки, составив 77,70 рубля.
Рубль снижается с параллельным ростом цен на нефть: в четверг баррель марки Brent подорожал до $71,8.
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