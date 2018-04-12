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Квартальная прибыль Россельхозбанка составила 534 млн рублей
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Квартальная прибыль Россельхозбанка составила 534 млн рублей 

Банки.ру 47 минут назад
Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам трех месяцев 2018 года составила 534 млн рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные приводятся в релизе РСХБ.
Чистые процентные доходы банка увеличились на 5,2% в годовом выражении до 16,6 млрд рублей на 1 апреля 2018-го, чистые комиссионные доходы — на 5,5% до 4,8 млрд
По итогам I квартала совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, в том числе на кредиты АПК приходится 1,2 трлн. Корпоративный кредитный портфель превысил 1,63 трлн рублей, розничный — 376 млрд
Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета, уточняют в РСХБ.
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 Ещё 2 источника 
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