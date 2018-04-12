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Кредитный портфель РСХБ превысил 2 трлн рублей
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Кредитный портфель РСХБ превысил 2 трлн рублей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
По итогам работы в I квартале 2018 года совокупный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 2,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,8%, из них на кредиты АПК приходится 1,2 трлн рублей. При этом кредитный портфель корпоративных клиентов превысил 1,63 трлн рублей, физических лиц — 376 млрд рублей.
Чистые процентные доходы Банка по состоянию на 01.04.2018 составили 16,6 млрд рублей против 15,8 млрд рублей годом ранее — рост на 5,2%, показатель чистого комиссионного дохода Банка — 4,8 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем за январь-март 2017 года. Чистая прибыль РСХБ по итогам 3 месяцев 2018 года составила 534 млн рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года.
Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).
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 Ещё 3 источника 
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