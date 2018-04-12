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С начала года петербуржцы заплатили за капитальный ремонт 1 млрд рублей
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С начала года петербуржцы заплатили за капитальный ремонт 1 млрд рублей 

АиФ Санкт-Петербург 25 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
За три первых месяца 2018 года петербуржцы заплатили за капитальный ремонт жилья 1,022 миллиарда рублей. Об этом 12 апреля рассказали в фонде капремонта.
По данным ведомства, взносы регулярно делают 92,6% жителей Северной столицы.
Всего на работы, запланированные в 2018 году, потребуется 8,7 миллиардов рублей. На эти средства отремонтируют 501 крышу и 267 фасадов, в жилых домах заменят сети газоснабжения, лифты и инженерные сети.
В 2017 году на капитальный ремонт в Петербурге было собрано 4,14 миллиардов рублей. В этом году тарифы остались прежними.
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