С начала года петербуржцы заплатили за капитальный ремонт 1 млрд рублей

За три первых месяца 2018 года петербуржцы заплатили за капитальный ремонт жилья 1,022 миллиарда рублей. Об этом 12 апреля рассказали в фонде капремонта.

По данным ведомства, взносы регулярно делают 92,6% жителей Северной столицы.

Всего на работы, запланированные в 2018 году, потребуется 8,7 миллиардов рублей. На эти средства отремонтируют 501 крышу и 267 фасадов, в жилых домах заменят сети газоснабжения, лифты и инженерные сети.