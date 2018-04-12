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В Воронеже состоялась встреча с миноритарными акционерами Сбербанка
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В Воронеже состоялась встреча с миноритарными акционерами Сбербанка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк состоялось 11 апреля в Центрально-Черноземном банке. В очном формате встреча проходила в Воронеже, акционеры из других регионов обслуживания ЦЧБ смогли присоединиться к ней в формате видеоконференцсвязи. Всего в мероприятии приняли участие свыше 100 акционеров.
Сбербанк — одна из немногих российских компаний, в которой создан Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами. Об основных его задачах и направлениях деятельности рассказал председатель комитета Антон Данилов-Данильян. Он подчеркнул важность «живого» общения с акционерами, которое позволяет оперативно реагировать на возникающие вопросы. Для Сбербанка важен каждый акционер и такой уровень корпоративной культуры повышает вовлеченность миноритариев.
— В настоящее время миноритарными акционерами ПАО Сбербанк являются более 200 тысяч человек. Свыше 9 тысяч из них, то есть примерно каждый двадцатый, проживает на территории обслуживания Центрально-Черноземного банка, — прокомментировал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. — В минувшем году мы уделяли приоритетное внимание оптимизации затрат и инвестициям в новые технологии, повышению качества и скорости предоставления услуг. Мы хотим, чтобы акционеры разделяли наши цели и имели четкое представление о том, как реализуется стратегия.
О финансовых результатах банка за 2017 год и приоритетах развития до 2020 года акционерам рассказала Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами ПАО Сбербанк Мария Шевцова. Она отметила рекордную прибыль Группы Сбербанк по итогам 2017 года и положительную динамику по всем ключевым показателям: рентабельности капитала, комиссионному доходу, операционным расходам, качеству кредитных портфелей и пр.
Также с обзором развития банковской системы и макроэкономики выступил старший управляющий директор — главный аналитик ПАО Сбербанк Михаил Матовников.
Затем члены Комитета и представители ПАО Сбербанк ответили на вопросы акционеров о стратегии банка и перспективах развития нефинансовых услуг, дивидендной политике, ограничениях в условиях санкций и пр.
После завершения встречи состоялся брифинг для ведущих СМИ региона.
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