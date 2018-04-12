Подмосковье направило в консолидированный бюджет РФ в 2017 году более 750 млрд рублей

«Всего за отчетный год налоговыми органами Московской области в консолидированный бюджет России мобилизовано более 750 миллиардов рублей, что превышает результаты 2016 года на 12,7%», — сказала Макарова.

Она добавила, что экономика Подмосковья демонстрировала устойчивый рост. В частности, индекс промышленного производства по итогам 2017 года превысил в регионе 112%, оборот организаций в целом по области увеличился на 10%, валовой региональный продукт (ВРП) в прошедшем году оценивался в 3,8 триллиона рублей с ростом почти на 9% по итогам 2017 года.