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Подмосковье направило в консолидированный бюджет РФ в 2017 году более 750 млрд рублей
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Подмосковье направило в консолидированный бюджет РФ в 2017 году более 750 млрд рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В консолидированный бюджет Российской Федерации в прошлом году от Московской области поступило более 750 миллиардов рублей, сообщила в четверг на заседании Мособлдумы руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Московской области Екатерина Макарова.
«Всего за отчетный год налоговыми органами Московской области в консолидированный бюджет России мобилизовано более 750 миллиардов рублей, что превышает результаты 2016 года на 12,7%», — сказала Макарова.
Она добавила, что экономика Подмосковья демонстрировала устойчивый рост. В частности, индекс промышленного производства по итогам 2017 года превысил в регионе 112%, оборот организаций в целом по области увеличился на 10%, валовой региональный продукт (ВРП) в прошедшем году оценивался в 3,8 триллиона рублей с ростом почти на 9% по итогам 2017 года.
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