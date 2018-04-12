Московская область в 2017 году направила в бюджет России свыше 750 млрд рублей

По ее словам, данный показатель превышает результаты 2016 года на 12,7%. Также наблюдается рост поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды России — если в 2016 году он составлял 300,6 млрд руб., то в 2017 году цифра выросла до 334,7 млрд руб.

«В настоящее время в Московской области на новый порядок применения контрольно-кассовой техники перешли свыше 12,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 22,5 тыс. юридических лиц. Зарегистрировано около 111 тыс. касс нового поколения. Переход к применению онлайн-касс позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес», — рассказала Макарова.

Она также отметила, что валовой региональный продукт (ВРП) Подмосковья в 2017 году вырос на 9% в годовом выражении и оценивается в 3,8 трлн руб. Индекс промышленного производства по итогам года превысил в регионе 112%, а оборот организаций в целом по области увеличился на 10%.