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Московская область в 2017 году направила в бюджет России свыше 750 млрд рублей
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Московская область в 2017 году направила в бюджет России свыше 750 млрд рублей 

Rambler News Service 59 минут назад
Фото: РИАМО
По итогам 2017 года Московская область направила в консолидированный бюджет России более 750 млрд руб., сообщает пресс-служба Мособлдумы со ссылкой на руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Подмосковью Екатерину Макарову.
По ее словам, данный показатель превышает результаты 2016 года на 12,7%. Также наблюдается рост поступлений страховых взносов во внебюджетные фонды России — если в 2016 году он составлял 300,6 млрд руб., то в 2017 году цифра выросла до 334,7 млрд руб.
«В настоящее время в Московской области на новый порядок применения контрольно-кассовой техники перешли свыше 12,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 22,5 тыс. юридических лиц. Зарегистрировано около 111 тыс. касс нового поколения. Переход к применению онлайн-касс позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес», — рассказала Макарова.
Она также отметила, что валовой региональный продукт (ВРП) Подмосковья в 2017 году вырос на 9% в годовом выражении и оценивается в 3,8 трлн руб. Индекс промышленного производства по итогам года превысил в регионе 112%, а оборот организаций в целом по области увеличился на 10%.
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