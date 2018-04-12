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Аквапарк появится в Красноярске весной 2019 года к Универсиаде
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Аквапарк появится в Красноярске весной 2019 года к Универсиаде 

ТАСС 47 минут назад
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Администрация Красноярска и компания «КраМЗЭнерго» подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о строительстве аквапарка, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Аквапарк планируется построить к Универсиаде, которая пройдет весной 2019 года, объем инвестиций — 1 млрд рублей.
"Проектирование находится на стадии завершения. Запустить [аквапарк] мы планируем к началу Универсиады 2019 года", — сказал гендиректор компании «КраМЗЭнерго» Евгений Пенский. Он отметил, что объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.
Площадь аквапарка составит 6,5 тыс. кв метров, в нем будут взрослая и детская зоны, волновые бассейны, сауны.
Инвестор рассчитывает, что аквапарк будет построен к 1 марта 2019 года.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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