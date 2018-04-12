Аквапарк появится в Красноярске весной 2019 года к Универсиаде

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Администрация Красноярска и компания «КраМЗЭнерго» подписали на Красноярском экономическом форуме соглашение о строительстве аквапарка, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Аквапарк планируется построить к Универсиаде, которая пройдет весной 2019 года, объем инвестиций — 1 млрд рублей.

"Проектирование находится на стадии завершения. Запустить [аквапарк] мы планируем к началу Универсиады 2019 года", — сказал гендиректор компании «КраМЗЭнерго» Евгений Пенский. Он отметил, что объем инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Площадь аквапарка составит 6,5 тыс. кв метров, в нем будут взрослая и детская зоны, волновые бассейны, сауны.

Инвестор рассчитывает, что аквапарк будет построен к 1 марта 2019 года.