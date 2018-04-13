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Профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 18,9 млрд евро, хуже прогноза
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Профицит торгового баланса еврозоны в феврале составил 18,9 млрд евро, хуже прогноза 

Прайм 54 минуты назад
Фото: Саминвестор
Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале составил 18,9 миллиарда евро против показателя января в 3,3 миллиарда евро, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что профицит вырос до 20,2 миллиарда евро.
При этом экспорт товаров из еврозоны в феврале вырос в годовом выражении на 3% — до 177,5 миллиарда евро, импорт увеличился на 1,5%, до 158,6 миллиарда евро.
В аналогичном месяце предыдущего года был зафиксирован профицит в 16,1 миллиарда евро.
Профицит внешнеторгового баланса Евросоюза в феврале составил 3,3 миллиарда евро против дефицита в 20,3 миллиарда евро в январе. В феврале 2017 года профицит составлял 0,2 миллиарда евро.
Экспорт товаров из ЕС в феврале вырос в годовом выражении на 1,7%, до 149,2 миллиарда евро, импорт — снизился на 0,4%, до 145,9 миллиарда евро.
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