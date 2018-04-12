Потребительский оптимизм заставил россиян активнее одалживаться на жилье

По предварительной оценке «Дом.рф» и консалтинговой компании Frank RG, в марте 2018-го российский рынок ипотеки поставил новый рекорд: в стране было выдано порядка 120 тысяч кредитов на 240-250 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора, поступившем в редакцию в четверг, 12 апреля.

Таким образом, объем выдачи ипотеки в марте увеличился на 65-70 процентов по сравнению с показателем за первый весенний месяц 2017-го. Всего в первом квартале 2018 года в России выдано жилищных кредитов на сумму около 600 миллиардов рублей — на 85 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2017-го.

«Основной фактор роста (объема выдачи кредитов — прим. «Дома») — рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей», — подчеркивается в сообщении.

Согласно ранее опубликованным данным «Объединенного кредитного бюро», за последний год увеличилось не только число выдаваемых ипотечных кредитов, но и средняя сумма займа — с 1,8 миллиона до 1,95 миллиона рублей.