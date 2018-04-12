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Госдума приняла закон о санации страховых компаний
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Госдума приняла закон о санации страховых компаний 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о введении механизма санации страховых компаний. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время эта процедура законодательно не предусмотрена.
Механизм санации страховщиков за счет средств Банка России будет похож на санацию банков — он разработан по аналогии с этим механизмом. ЦБ становится основным собственником санируемой организации, докапитализирует ее. А по завершении процедуры оздоровления предполагается продажа компании рыночному инвестору.
Также, по закону, санируемая компания либо временная администрация могут по суду взыскать убытки, то есть расходы на санацию с прежних акционеров санируемого страховщика.
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