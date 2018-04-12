Госдума приняла закон о санации страховых компаний

Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о введении механизма санации страховых компаний. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время эта процедура законодательно не предусмотрена.

Механизм санации страховщиков за счет средств Банка России будет похож на санацию банков — он разработан по аналогии с этим механизмом. ЦБ становится основным собственником санируемой организации, докапитализирует ее. А по завершении процедуры оздоровления предполагается продажа компании рыночному инвестору.

Также, по закону, санируемая компания либо временная администрация могут по суду взыскать убытки, то есть расходы на санацию с прежних акционеров санируемого страховщика.