Абоненская база оператора составила 3,1 млн домохозяйств.
«Совокупный объем поступлений за 1 квартал 2018 года: 822 800 000 рублей. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 8%», — отмечается в сообщении компании. Средний доход на одного абонента — показатель ARPU — вырос на 3%.
«Средний ARPU оператора за первый квартал 2018 года составил 107 рублей для бюджетного и 293 рубля для среднеценового пакета», — сообщила компания.
По оценке J'son & Partners Consulting, «Орион» занимает третье место на рынке платного ТВ в России по величине абонентской базы, контролируя 19% рынка. Крупнейшие по абонентской базе операторы — «Триколор ТВ» (29%) и «Ростелеком» (21%).