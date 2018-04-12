Выручка оператора спутникового ТВ «Орион» выросла в I квартале на 8% — до 822,8 млн рублей

Абоненская база оператора составила 3,1 млн домохозяйств.

«Совокупный объем поступлений за 1 квартал 2018 года: 822 800 000 рублей. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 8%», — отмечается в сообщении компании. Средний доход на одного абонента — показатель ARPU — вырос на 3%.

«Средний ARPU оператора за первый квартал 2018 года составил 107 рублей для бюджетного и 293 рубля для среднеценового пакета», — сообщила компания.