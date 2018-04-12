Свинокомплекс «Мортадель» отключат от газа?

Фото с ресурса mortadel.ru Один из крупнейших должников за потребленный газ — александровская мясоперерабатывающая фирма «Мортадель» — с 19 апреля будет полностью отключена от газоснабжения. Об этом предприятие было уведомлено поставщиком — компанией «Газпром межрегионгаз Владимир».

Напомним, что о возможной приостановке газоснабжения предприятие впервые было уведомлено в июле прошлого года. Тогда руководство «Мортаделя» отправило в «Газпром» гарантийные письма, но свои обязательства фирма так и не выполнила. Долги за потребленный газ с июля прошлого года выросли в 4 раза и на 1 апреля составили 2,73 млн рублей.

— Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» действует в правовом поле — полностью исполняет договорные обязательства по бесперебойным поставкам газа, а значит имеет законное право требовать от наших потребителей своевременной оплаты топлива, — отметил начальник управления по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Илья Смирнов . — Неплатежи данного предприятия носят систематический характер. Мы неоднократно пытались договориться, давая возможность заплатить. Ограничение поставок — крайняя, но наиболее эффективная мера, которую мы вынуждены применять, когда иные способы воздействия на должников не приносят действенных результатов».

Отметим, что 27 июля 2018 года Федеральная налоговая служба подала заявление на банкротство ООО «Мортадель». В отношении предприятия начато 8 исполнительных производств на общую сумму 655 192,51 руб.

Неясные перспективы относительно ограничения поставок топлива остаются еще у трех крупных предприятий региона, накопивших внушительную просроченную задолженность за потребленный газ:

— ОАО «Муромтепловоз» (долг на 1 апреля 19 млн руб.);

— ОАО «Вязниковский льняной комбинат» (долг на 1 апреля 21,8 млн руб.);

— ООО «Раско» (долг на 1 апреля 60,1 млн руб.).

В ближайшее время этим потребителям необходимо погасить долг. В противном случае должникам грозит принудительное отключение от системы газоснабжения. Отключение будет произведено в строгом соответствии с действующим законодательством, с привлечением газораспределительной организации — АО «Газпром газораспределение Владимир». Возобновление газоснабжения возможно при условии полного погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с прекращением поставки и последующим подключением к системе газоснабжения.