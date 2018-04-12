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«Т Плюс» увеличила выработку электроэнергии в I квартале на 8% — до 19 млрд кВт•ч
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«Т Плюс» увеличила выработку электроэнергии в I квартале на 8% — до 19 млрд кВт•ч 

Rambler News Service 51 минуту назад
Энергетическая компания «Т Плюс» увеличила выработку электроэнергии в январе-марте 2018 года на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 19 млрд кВт•ч, говорится в сообщении «Т Плюс».
«Энергообъекты группы «Т Плюс» в первом квартале 2018 года выработали 19 млрд кВт•ч (рост на 8% к аналогичному периоду прошлого года)», — отмечает компания.
Отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 44 млн Гкал (рост на 6% к показателю аналогичного периода прошлого года).
Как поясняет «Т Плюс», производство электрической энергии увеличилось в связи с более полной загрузкой оборудования и повышением теплофикационной выработки. Рост отпуска тепловой энергии вызван более низкими температурами наружного воздуха в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
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